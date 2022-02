Brasile: Petropolis,bilancio sale a 182 morti e 106 dispersi

RIO DE JANEIRO, 22 FEB - Sale ancora il numero delle vittime a Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro: dopo una settimana di temporali e conseguenti inondazioni che hanno devastato la città brasiliana sono 182 i morti accertati finora. Tra questi ci sono 32 bambini, mentre 15 corpi non sono stati ancora identificati. I dispersi sarebbero invece 106, ma il numero è soggetto a modifiche costanti da parte delle autorità. Le intense piogge che martedì scorso si sono abbattute sulla località hanno causato la peggiore tragedia della storia di Petropolis, superando il record del 1988, quando 171 persone persero la vita per il maltempo. Nell'ultima settimana si sono verificate decine di frane di fango e rocce di varia intensità, che hanno abbattuto case costruite in modo irregolare in zone collinari a rischio, mentre lo straripamento dei fiumi ha allagato le strade del centro cittadino.

