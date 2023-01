Brasile: prime operazioni contro la deforestazione in Amazzonia

SAN PAOLO, 20 GEN - Il governo brasiliano ha dato il via alle prime operazioni contro la deforestazione illegale in Amazzonia, dopo la promessa del presidente Lula di porre fine alla distruzione della foresta, aumentata a livelli record durante l'amministrazione di Jair Bolsonaro. Lo riportano i media locali. Le operazioni, iniziate nei giorni scorsi, sono state condotte dall'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama), braccio operativo del ministero dell'ambiente, e dalla polizia federale, per impedire a taglialegna e allevatori di disboscare illegalmente la foresta. Le azioni sono state condotte a partire dagli Stati di Parà, Roraima e Acre.

