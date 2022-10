Brasile:shock per violenza scatenata da ex deputato bolsonarista

SAN PAOLO, 24 OTT - E' shock e polemica in Brasile dopo l'episodio dell'ex deputato del Partito laburista brasiliano (Ptb), Roberto Jefferson, che ieri sera ha sparato alcuni colpi di fucile ed ha lanciato una granata contro le forze di polizia, a Rio de Janeiro, ferendo due agenti incaricati di eseguire un mandato d'arresto emesso dal giudice Alexandre de Moraes. Una vicenda che arroventa ancora di piú il clima nel Paese, in vista del voto di domenica per il ballottaggio delle presidenziali tra il leader della sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) e l'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro (Pl). In particolare, infuriano le polemiche sulla gestione dell'arresto di Jefferson, alleato di Bolsonaro, e sul coinvolgimento del ministro della Giustizia, Anderson Torres, nel negoziato per la sua resa. E mentre il team di Lula affila le armi per usare l'episodio per colpire il piú possibile Bolsonaro, il presidente prende le distanze dall'ex deputato ormai agli arresti domiciliari da un anno.

