Brasile: sondaggio, consenso per Bolsonaro sale di 5 punti

BRASILIA, 03 MAR - L'approvazione del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è salita di cinque punti in poco più di un mese, secondo un sondaggio di PoderData, che lo colloca al secondo posto, dietro all'ex presidente-operaio, Luiz Inacio Lula da Silva (in carica dal 2003 al 2010), nelle intenzioni di voto per le elezioni del 2 ottobre. L'immagine positiva del leader di destra è ora al 30%, mentre la disapprovazione è del 52%, secondo il rilevamento svolto tra il 27 febbraio e il 1 marzo, con un margine di errore del 2% in più o in meno. Nel precedente sondaggio del 21 gennaio, Bolsonaro aveva un'immagine positiva del 25%, cinque punti in meno rispetto all'attuale, e il 53% di disapprovazione, un punto percentuale in più se comparato con il risultato odierno. Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), resta stabile al primo posto con il 40% delle intenzioni di voto contro il 32% di Bolsonaro, del Partito liberale (Pl, di destra). Sul sondaggio di gennaio, l'ex sindacalista perde due punti e Bolsonaro sale di quattro. In un eventuale ballottaggio, Lula verrebbe eletto con il 51% contro il 37% di Bolsonaro.

