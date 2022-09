Brasile: sondaggio, Lula e Bolsonaro stabili nelle preferenze

SAN PAOLO, 06 SET - In Brasile, un nuovo sondaggio dell'istituto Ipec, commissionato da Tv Globo, ha mostrato uno scenario di stabilità nella corsa alla presidenza in vista delle elezioni del 2 ottobre. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), resta in testa con il 44% delle intenzioni di voto, mentre l'attuale presidente, Jair Bolsonaro, del Partito liberale (Pl, di destra), ha ottenuto il 31%. I numeri sono praticamente gli stessi dell'ultimo sondaggio realizzato il 29 agosto, quando Lula aveva il 44% e Bolsonaro il 32%. Al terzo posto si piazza Ciro Gomes, del Partito democratico laburista (Pdt, di centrosinistra), con l'8%, seguito da Simone Tebet, del Movimento democratico brasiliano (Mdb, conservatore), con il 4%. Luiz Felipe D'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (Uniao Brasil) hanno l'1% ciascuno. Gli altri candidati non hanno raggiunto l'1%. In uno scenario di ballottaggio, Lula avrebbe il 52% dei voti contro il 36% di Bolsonaro. Quest'ultimo appare in testa come candidato meno gradito, con il 49% degli intervistati che afferma di non volerlo votare affatto, mentre Lula è al secondo posto, con il 36%, e Gomes al terzo, con il 17%.

