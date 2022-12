Brasile: uccide a coltellate i quattro figli, arrestato

BRASILIA, 14 DIC - Tristissimo fatto di cronaca nera in Brasile: quattro bambini sono stati uccisi a coltellate dal padre, arrestato stamani nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul. I corpi di tre bambine, di 3, 6 e 11 anni, nonché del loro fratellino di 8 sono stati trovati ieri a casa del padre, nella regione metropolitana del capoluogo, Porto Alegre. La polizia ha riferito che l'omicida era separato dalla moglie, con la quale stava litigando per l'affidamento dei minori. La madre ha dichiarato che i bambini stavano trascorrendo alcuni giorni con il padre e che questi si sarebbe poi rifiutato di riportarli da lei. Andata a casa dell'uomo per riprenderli, si è trovata davanti la terribile scena. Il commissario Augusto Zenon ha detto di sospettare che l'assassino possa aver agito sotto l'effetto di droga prima di commettere il quadruplo omicidio.

