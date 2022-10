Bremmer, Musk parlò con Putin prima del tweet su piano pace

WASHINGTON, 11 OTT - Elon Musk ha parlato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin prima di twittare, la settimana scorsa, la sua proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha rivelato il politologo Usa, Ian Bremmer, in una newsletter agli abbonati di Eurasia Group, di cui è presidente. Secondo Bremmer, il patron di Tesla gli avrebbe confidato che Putin era "pronto a negoziare", ma solo se la Crimea fosse rimasta russa, se l'Ucraina avesse accettato una forma di neutralità permanente e riconosciuto l'annessione da parte di Mosca di Luhansk , Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA