Bulgaria: nuove elezioni anticipate il 2 aprile

(ANSAmed) - SOFIA, 24 GEN - In Bulgaria si terranno il 2 aprile prossimo le nuove elezioni parlamentari anticipate. Lo ha annunciato in serata il presidente Rumen Radev, dopo che sono falliti i tre tentativi previsti dalla legge per la formazione di un nuovo governo dopo il voto, anch'esso anticipato, del 2 ottobre scorso. "Firmerò un decreto per sciogliere la 48esima legislatura il 3 febbraio e indire le nuove elezioni il 2 aprile prossimo", ha detto Radev, che ha chiesto ai deputati dell'attuale parlamento di impegnarsi al massimo, nei giorni che restano fino al voto, a lavorare sui temi più importanti per i bulgari. Con un altro decreto il capo dello stato dovrà nominare un governo ad interim che avrà il compito principale di organizzare le nuove elezioni parlamentari, le quinte negli ultimi due anni. Dopo i conservatori del Gerb, vincitori delle elezioni di ottobre, e i liberali di 'Continuiamo il cambiamento', seconda forza in parlamento, a rimettere il mandato per la formazione del governo è stato da ultimo il Partito socialista. (ANSAmed).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA