Bulgaria: presentato governo ad interim in vista voto il 2/10

SOFIA, 02 AGO - In Bulgaria il presidente Rumen Radev ha presentato oggi in una cerimonia ufficiale il governo temporaneo che ha nominato per portare il Paese al voto anticipato dopo aver sciolto il parlamento e la 47/ma legislatura, fissando ufficialmente la data delle nuove elezioni per il due ottobre prossimo. L'esecutivo ad interim è guidato da Galab Donev (55 anni), consigliere presidenziale per le politiche sociali e la sanità. Alla crisi parlamentare e alle nuove elezioni, le quarte in Bulgaria dall'aprile dell'anno scorso, si è arrivati dopo il voto di sfiducia e le dimissioni del governo di coalizione guidato da Kiril Petkov, leader del partito liberale 'Continuiamo il cambiamento' (Pp), rimasto alla guida del Paese per poco più di sette mesi. Sono seguiti tre tentativi falliti di formare un nuovo governo nell'ambito dello stesso parlamento unicamerale (240 seggi). "Voi vi assumete la responsabilità di governare la Bulgaria in un momento difficile", ha detto Radev rivolgendosi ai ministri. "La grande sfida sono la galoppante inflazione e l'impoverimento della gente, i prezzi insopportabili dei carburanti e delle fonti di energia, la mancanza di gas per l'inverno", ha proseguito il presidente. A suo giudizio "vi è un reale pericolo che la guerra in Ucraina si allarghi in nuovi territori" e quindi "la massima priorità del governo ad interim è preservare il Paese da un eventuale coinvolgimento in questo conflitto". "Ci aspettano mesi in cui le passioni politiche saranno incandescenti ed è nostro obbligo ristabilire il buon tono e il dialogo produttivo. Nello stesso tempo abbiamo il compito di combattere l'inflazione e contenere il prezzo dei carburanti", ha detto da parte sua il premier ad interim Galab Donev.

