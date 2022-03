Caccia Mig-21 romeno scompare dai radar: elicottero va a cercarlo ma precipita

Un aereo caccia Mig-21-Lancer delle Forze armate romene è scomparso dai radar a 50 km a nord di Costanza, città romena sul mar Nero. Sono ancora sconosciute le cause dell’incidente che ha coinvolto il velivolo militare mentre era impegnato in un servizio di perlustrazione sulla Dobrugia, regione a sud-est della Romania al confine con l'Ucraina. Subito dopo la scomparsa dai radar, un elicottero militare romeno si è levato in volo alla ricerca del Mig ma, a causa delle cattive condizioni meteo, è precipitato, provocando la morte dei cinque militari a bordo - come riferito dall’Esercito a Bucarest.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA