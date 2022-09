Calcio: Bosnia, anche Dzeko dice no a amichevole con Russia

BELGRADO, 10 SET - Anche Edin Dzeko, come Miralem Pjanic, si è detto contrario a giocare l'amichevole fra le nazionali di calcio di Bosnia-Erzegovina e Russia il 19 novembre a San Pietroburgo, in segno di solidarietà con il popolo ucraino aggredito dai russi. "Sono contro la disputa dell'incontro finchè ci saranno persone che soffrono. Sono sempre stato a favore della pace, e intendo solidarizzare con i cittadini ucraini in questo periodo difficile per loro", ha detto Dzeko, attaccante dell'Inter e della nzionale bosniaca, a Sportsport.ba Ieri a criticare la decisione della Federcalcio bosniaca di accettare l'invito di Mosca a tenere un'amichevole con la nazionale russa era stato Pjanic, che aveva parlato di 'decisione scandalosa'. L'incontro dovrebbe svolgerso alla vigilia dell'apertura dei Mondiali in Qatar, previsti dal 20 novembre al 18 dicembre, e ai quali non prenderanno parte nè Bosnia-Erzegovina nè Russia. La Federcalcio russa, oltre che con la Bosnia-Erzegovina, ha concordato amichevoli anche con Iran e Kirghizistan. Per l'intervento armato in Ucraina, Fifa e Uefa hanno escluso la Russia da tutte le competizioni ufficiali, autorizzandola tuttavia a organizzare incontri ufficiali.

