Calcio: Brasile, debutto con tripletta per Suarez nel Gremio

BRASILIA, 18 GEN - Debutto stellare con tripletta per Luis Suárez, in Brasile: il fuoriclasse della nazionale uruguaiana ;;ha segnato tre gol all'esordio con la maglia del Gremio, la notte scorsa a Porto Alegre. L'ex attaccante del Barcellona, oggi 35enne, è stato applaudito con entusiasmo dai quasi 50 mila tifosi che hanno riempito l'Arena del Gremio, dove la squadra locale ha battuto il Sao Luiz 4-1 vincendo la Recopa Gaúcha, il torneo regionale dello Stato del Rio Grande do Sul. 'Luisito' ha aperto le marcature dopo appena quattro minuti, dopodiché è andato in rete nuovamente al 30' e al 37' ed è uscito dal campo al 58', tra le ovazioni, per essere sostituito da Diego Souza. Con la prestazione contro il Sao Luiz, Suárez "ha già mostrato perché è venuto", ha elogiato l'allenatore del Gremio, Renato Gaucho.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA