Calcio: ex nazionale colombiano Rincón grave dopo incidente auto

BOGOTÁ, 11 APR - L'ex centrocampista della nazionale colombiana Freddy Rincón, che ha giocato nel Napoli a metà degli anni '90, è ricoverato dalla scorsa notte in un ospedale di Cali in prognosi riservata dopo un grave incidente automobilistico. Rincón, che ha 55 anni e ha fatto parte delle nazionali che parteciparono ai Mondiali di Italia '90, Stati Uniti '94 e Francia '98, era a bordo di un suv urtato violentemente da un autobus del servizio pubblico a un semaforo. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Ricoverato nella clinica Imbanaco di Cali, è stato operato d'urgenza per un trauma cranico encefalico severo e posto in rianimazione in condizioni definite "molto critiche". Nella sua lunga carriera calcistica Rincón è ricordato per la rete messa a segno contro la Germania nei Mondiali di Italia '90 che permise alla Colombia di accedere agli ottavi di finale.

