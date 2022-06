Caldo torrido negli Usa, allerta per 22 milioni nel sud-ovest

NEW YORK, 08 GIU - Il sudovest degli Stati Uniti è di nuovo alle prese con il caldo torrido. L'allerta è stata lanciato per circa 22 milioni di residenti tra California, Nevada e Arizona, dove la temperatura supererà i 43 gradi nei prossimi giorni. L'ondata di calore più estrema è prevista per la Death Valley: potrebbe superare i 49 gradi. Secondo quanto scrive il New York Times, il mese scorso il caldo bruciante e l'umidità hanno fatto registrare temperature record in città dal Texas al Massachusetts mentre la scorsa estate un'ondata di caldo record nella zona del Nord-ovest ha provocato la morte di centinaia di persone.

