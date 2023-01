California: allerta alluvioni per 34 milioni, morti salgono a 18

NEW YORK, 12 GEN - Non c'è pace per la California, messa in crisi dal maltempo, e con altra pioggia in arrivo durante il fine settimana. Finora ci sono state forti piogge e vento, smottamenti e inondazioni per tre settimane consecutive, con il bilancio delle vittime salito a 18 morti. Il governatore democratico Gavin Newsom ha spiegato che il clima estremo ha causato più vittime rispetto agli incendi dello stato negli ultimi due anni, inoltre più di 34 milioni di persone sono sotto allerta alluvione, migliaia di residenti sono stati costretti a evacuare le loro case, e più di 90.000 sono senza corrente. E ora, la settima tempesta da Natale minaccia di sommergere ulteriormente uno stato che già vacilla. E' una corsa contro il tempo per effettuare quanti più interventi di ripristino possibili prima della minaccia incombente di altre tempeste nel fine settimana.

