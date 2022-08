California bacchetta vip, anche Kim Kardashian, 'sprecano acqua'

NEW YORK, 23 AGO - Kim Kardashian e la sorella Kourtney hanno sprecato acqua. Mentre la California è alle prese con una delle peggiori siccità della sua storia che ha costretto all'imposizione di restrizioni sull'uso dell'acqua, le due sorelle Kardashian - ma anche Kevin Hart e Silver Stallone - sono state segnalate per aver superato in diverse occasioni la loro quota mensile di acqua disponibile di oltre il 150%. Lo riporta il Los Angeles Times citando delle segnalazioni della autorità.

