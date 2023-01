California: media, killer stava cercando la moglie

WASHINGTON, 23 GEN - L'uomo che ha massacrato dieci persone che festeggiavano il capodanno cinese e' entrato nella sala da ballo a Monterey Park e poi in quella ad Alhamba, dove e' stato disarmato, "per cercare la moglie". Lo riferiscono fonti della polizia al Los Angeles Magazine. Non e' chiaro se si tratti della donna che Huu Can Tran incontrò 20 anni fa proprio nella Star Ballroom Dance Studio, dalla quale ha divorziato nel 2005, o di una seconda moglie. Il killer era inoltre convinto che "gli istruttori della sala da ballo parlassero male di lui" e per questo "non lo hanno invitato" alla festa per il capodanno.

