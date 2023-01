WASHINGTON, 22 GEN - Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in un locale a Monterey, in California. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Il killer è in fuga. Ancora nessuna informazione sul movente. Dopo la strage, sono stati cancellati tutti gli eventi previsti per oggi per il Capodanno cinese. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa.

