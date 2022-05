Candidato Trump vince primarie governatore Pennsylvania

NEW YORK, 18 MAG - Doug Mastriano, il candidato appoggiato da Donald Trump, vince le primarie repubblicane per il governatore della Pennsylvania, secondo le proiezioni di Cnn. Per l'ex presidente si tratta di un'importante vittoria per mostrare la sua presa e la sua influenza sul partito repubblicano. L'ipotesi di una vittoria di Mastriano - sostenitore della teoria del furto delle elezioni 2020 a danno di Trump - da giorni agita i repubblicani, convinti che sia troppo estremista per imporsi alle elezioni di novembre.

