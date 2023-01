Capo Wagner, a Soledar battaglia sanguinosa, ucraini coraggiosi

MOSCA, 10 GEN - Il capo del gruppo russo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato oggi che alla periferia di Soledar, città dell'Ucraina orientale vicina a Bakhmut, sono in corso duri e sanguinosi combattimenti, il punto più caldo del fronte. "Siamo onesti. L'esercito ucraino sta combattendo coraggiosamente per Bakhmut e Soledar. Nei sobborghi occidentali di Soledar sono in corso combattimenti molto duri e sanguinosi", ha detto Prigozhin, citato su Telegram dal suo servizio stampa. "Le forze armate ucraine stanno difendendo con onore il territorio di Soledar. Le affermazioni di diserzioni di massa dai suoi ranghi non corrispondono alla realtà", ha aggiunto. Ferma anche la reazione del presidente ucraino Zelensky: "È estremamente difficile, non sono rimasti quasi muri interi... Grazie alla fermezza dei nostri soldati, a Soledar abbiamo guadagnato tempo aggiuntivo e forze aggiuntive. E lì cosa voleva vincere la Russia? Tutto è completamente distrutto, non c'è quasi più vita. Hanno perso migliaia di uomini: l'intera terra vicino a Soledar è coperta di cadaveri degli invasori e sfregiata dai colpi. Ecco com'è la follia". La città di Soledar, a circa 10 chilometri a nord-est di Bakhmut, è adiacente a Bakhmutské, un villaggio che i separatisti filorussi hanno affermato ieri di aver conquistato. Le truppe di Wagner stanno giocando un ruolo di primo piano nella battaglia per Bakhmut, una città di dubbia importanza strategica, ma che ha assunto un forte valore simbolico mentre entrambe le parti combattono da mesi per il suo controllo. Ieri Prigozhin ha dichiarato che l'assalto a Soledar è stato compiuto "esclusivamente" da membri della sua organizzazione. Il Ministero della Difesa britannico, parte dei combattimenti mira a controllare l'ingresso di una vecchia miniera di sale a Soledar, poiché i suoi tunnel passano sotto la linea del fronte e potrebbero essere usati per "infiltrarsi dietro le linee nemiche".

