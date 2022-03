Carcere e multe, Putin firma la nuova legge contro le fake news

MOSCA, 25 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una nuova legge per contrastare le fake news sull'azione di Mosca all'estero. Il disegno di legge, adottato dal parlamento russo questa settimana, prevede pene detentive e multe per le persone che pubblicano "informazioni consapevolmente false". La nuova legge amplia quella approvata all'inizio di marzo che prevede fino a 15 anni di carcere per aver pubblicato false informazioni sull'esercito russo.

