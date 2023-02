Caruana: fratelli killer condannati anche per riciclaggio

LA VALLETTA, 07 FEB - Alfred e George Degiorgio, i fratelli-killer maltesi autori materiali dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, sono stati condannati ad ulteriori 4 anni di prigione per riciclaggio di denaro. L'accusa è stata formulata sulla base delle prove emerse in uno dei tanti filoni secondari delle indagini sulla morte della giornalista maltese. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale della Valletta, in una udienza presieduta dal giudice Joe Mifsud. I due lo scorso anno si dichiararono colpevoli poco dopo l'inizio del processo a loro carico in cui rischiavano l'ergastolo per l'assassinio della giornalista, massacrata con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre 2017, e furono condannati a 40 anni di detenzione (pena che implica la possibilità di uscire in libertà vigilata dopo una ventina d'anni). A novembre scorso i due hanno presentato ricorso per avere la revisione del processo. Oggi, oltre agli ulteriori quattro anni, il giudice ha inflitto ai Degiorgio una multa di 25mila euro ciascuno e la confisca di tre auto di lusso (una Mercedes, un'Audi e una Corvette) e due imbarcazioni da diporto che risultavano nelle loro disponibilità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA