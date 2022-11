Casa Bianca, Biden vuole riaprire il dialogo con Xi

NEW YORK, 13 NOV - Joe Biden vuole riaprire la comunicazioni con Xi Jinping in modo responsabile e pratico, fissando dei 'guardrail'. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca. L'atteso summit tra i presidenti americano Joe Biden e cinese Xi Jinping si terrà nel pomeriggio a Bali, alla vigilia del G20 indonesiano, con inizio previsto alle 17.30 locali (10.30 in Italia). Secondo quanto appreso dall'ANSA a Pechino, il faccia a faccia in persona tra i due leader, il primo da quando Biden si è insediato alla presidenza, durerà "non meno di un paio d'ore". Il programma diffuso dalla Casa Bianca prevede che il presidente Usa, arrivato ieri sera a Bali, incontri l'omologo indonesiano Joko Widodo alle 12.30 locali (5.30 in Italia).

