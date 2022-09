Casa Bianca, decisione sull'aborto in Arizona catastrofica

WASHINGTON, 24 SET - La Casa Bianca ha condannato come "catastrofica" la decisione di un giudice in Arizona di ripristinare un divieto all'aborto del 1864. E' una decisione "pericolosa e riporterà le donne dell'Arizona indietro di più di un secolo, a un'epoca in cui l'Arizona non era neanche uno stato", si legge in una nota della portavoce dell'amministrazione Biden, Karine Jean-Pierre. La misura vieta l'interruzione di gravidanza dopo la 15esima settimana, anche in caso di stupro o incesto, e prevede il carcere fino a cinque anni per chi aiuti una donna ad abortire.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA