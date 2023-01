Cecilia Gasdia, 'conosco Placido Domingo, mai viste molestie'

MADRID, 17 GEN - "Ho cantato molto con Placido Domingo e ho avuto un rapporto bellissimo con lui, non ho mai visto succedere queste cose": lo ha affermato da Cecilia Gasdia, soprano e Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, in merito alle nuove accuse di molestie lanciate contro il celebre tenore da una cantante spagnola in un programma televisivo iberico. "Non mi sembra che Placido Domingo sia mai stato processato per qualcosa", ha aggiunto Gasdia, che in serata ha partecipato a un evento di promozione del 100esimo festival dell'Arena presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Domingo è invitato come uno dei grandi ospiti della prossima stagione dell'Arena. "Sicuramente è un uomo molto affascinante, ancora adesso che ha oltre 80 anni", ha concluso Gasdia riferendosi al tenore spagnolo: "Lui è amatissimo dal pubblico dell'Arena".

