Celebre investigatore ritrova il 'Prezioso Sangue' di Cristo

ROMA, 12 LUG - L'investigatore olandese specializzato nel ritrovare opere d'arte Arthur Brand sostiene di aver recuperato la reliquia del 'Prezioso Sangue' di Cristo rubata in giugno in Francia dall'abbazia di Fécamp dove era custodita da mille anni. Soprannominato l'Indiana Jones del mondo dell'arte, Brand è uno dei più famosi esperti e detective specializzati nella 'caccia' a opere rubate o perdute. Un anonimo lo ha contattato via mail e il primo luglio gli è stata lasciata una scatola di cartone sulla porta di casa dopo che qualcuno aveva suonato il campanello. L'oggetto sacro non è ancora stato portato alla polizia olandese, che ha ricevuto una richiesta di assistenza dalla Francia per indagare sull'identità del ladro e sull'autenticità del pezzo. "Dopo le indagini, i nostri risultati e la reliquia saranno consegnati alla polizia francese", ha dichiarato all'Afp il portavoce della polizia olandese Dennis Janus. Per Brand, mettere le mani sulla reliquia del "Prezioso Sangue" di Cristo è stato particolarmente straordinario: "Come cattolico, questo è quanto di più vicino alla leggenda di Gesù e del Santo Graal si possa avere", ha detto, "è stata un'esperienza religiosa". Secondo la tradizione le gocce di sangue di Cristo sarebbero state raccolte da Giuseppe d'Arimatea, che seppellì Gesù insieme a Nicodemo. Nel corso della sua carriera Brand ha ritrovato un Picasso, un anello di Oscar Wilde e i 'cavalli di Hitler', sculture in bronzo a grandezza naturale. La reliquia del 'Prezioso Sangue' di Cristo è uno degli oggetti più sacri mai sottratti alla Chiesa cattolica.

