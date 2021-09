Charlene di Monaco ricoverata in Sudafrica dopo un collasso

La principessa Charlene di Monaco è in condizioni stabili dopo essere stata ricoverata l'altro ieri sera in una clinica in Sudafrica a seguito di un collasso. Lo riferisce la sua Fondazione. «La principessa Charlene di Monaco è stata portata d’urgenza in ospedale in ambulanza nella tarda serata di mercoledì dopo un collasso in seguito a complicazioni dovute a una grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola che ha contratto a maggio», si legge nella nota della Fondazione.

La principessa, moglie del principe Alberto di Monaco, ha subìto più interventi a causa dell'infenzione che l'ha colpita. Nello scorso mese di agosto ha ricevuto in Sudafrica la visita del marito e dei suoi gemelli, Gabriella e Giacomo.



