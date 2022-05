Chiesa russa, 'Kirill non teme le sanzioni Ue'

ROMA, 04 MAG - La Chiesa ortodossa russa si dice scettica sui piani della Commissione europea di imporre sanzioni al patriarca Kirill. "Il patriarca Kirill proviene da una famiglia i cui membri sono stati sottoposti per decenni a repressioni per la loro fede e posizione morale durante i giorni dell'ateismo militante comunista, senza temere reclusione e repressioni", scrive il portavoce della Chiesa ortodossa, Vladimir Legoyda, sul suo canale Telegram. "Quindi bisogna essere completamente estranei alla storia della nostra Chiesa per intimidire il suo clero e i suoi credenti inserendoli in alcune liste", ha aggiunto.

