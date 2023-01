Cile: uccidono squali a sassate, video virali sui social

SANTIAGO DEL CILE, 17 GEN - Almeno due squali sono stati uccisi a sassate da un gruppo di persone sulle rive dell'isola di Chiloé, nel sud del Cile. E' quanto mostrano le immagini diffuse sui social dall'associazione ambientalista Defendamos Chiloé che mostrano in una serie di immagini un gruppo di persone armate di pietre che circondano i due predatori apparentemente rimasti incagliati in un'insenatura dell'isola. Le ultime sequenze di quello che appare come un filmato mostrano gli animali ormai esangui e senza vita esibiti come trofeo dal gruppo. Il coordinatore dell'associazione ambientalista, Juan Carlos Viveros, ha affermato che non si tratta di un episodio isolato e ha rivolto un appello alle autorità locali e del ministero dell'Ambiente a "proteggere la fauna marina e silvestre" dell'isola.

