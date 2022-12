Cina: 18 minatori intrappolati sottoterra nello Xinjiang

PECHINO, 25 DIC - I soccorsi sono stati mobilitati in Cina per estrarre 18 persone intrappolate sottoterra dopo il crollo di una miniera d'oro nella regione dello Xinjiang, nel nord-ovest. Lo riportato i media ufficiali. Il crollo è avvenuto intorno alle 13:40 di sabato nella contea di Yining, nella prefettura autonoma kazaka di Illi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Xinhua. L'area si trova a un centinaio di chilometri dal Kazakistan. In tutto 40 persone stavano lavorando sottoterra quando si è verificato l'incidente. Ventidue minatori sono stati portati in superficie ma 18 rimangono intrappolati. "Sono in corso operazioni di salvataggio per recuperare i minatori", ha riferito Xinhua. La sicurezza nelle miniere è migliorata negli ultimi decenni in Cina ma sono ancora piuttosto frequenti. Nel dicembre 2021, due minatori bloccati in una miniera di carbone allagata nello Shanxi sono morti e altri 20 sono stati salvati dopo le operazioni di soccorso. Nel settembre dello scorso anno, 19 minatori intrappolati sottoterra dopo il crollo di una miniera di carbone nella provincia del Qinghai sono stati trovati morti dopo una lunga ricerca.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA