Cina a Gb, riportare le relazioni sulla strada giusta

PECHINO, 21 OTT - Le dimissioni di Liz Truss dalla premiership britannica "sono affari interni del Regno Unito" su cui Pechino non "intende fare commenti". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, tuttavia, ha osservato che "la posizione della Cina sullo sviluppo delle relazioni Cina-Regno Unito è sempre stata chiara: mantenere e sviluppare le relazioni bilaterali è una comune responsabilità dei due Paesi e serve gli interessi di entrambi i popoli". Per questo motivo, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, "ci auguriamo di portare le relazioni Cina-Regno Unito lungo la strada giusta, sulla base del rispetto e del vantaggio reciproco, e di risultati vantaggiosi per tutti".

