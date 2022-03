Cina: governo conferma, finora nessun superstite da aereo caduto

PECHINO, 22 MAR - La squadra investigativa del governo cinese chiamata a far luce sull'incidente del Boeing 737 di China Eastern, schiantatosi ieri sulle montagne del Guangxi, ha riferito che "finora non sono stati trovati sopravvissuti", assicurando che le ricerche e i soccorsi andranno avanti per tutta la notte. In una conferenza stampa in tarda serata, Zhu Tao, funzionario dell'Authority dell'aviazione civile cinese (Caac), ha affermato che la causa dell'incidente "non è ancora nota" e che "l'aereo coinvolto è stato gravemente danneggiato", aumentando "le difficoltà delle indagini. I progressi investigativi saranno annunciati a tempo debito".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA