Cina, stop import beni alimentari da 180 società di Taiwan

ANSA PMI - PECHINO, 02 AGO - La Cina ha sospeso nella notte l'import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan con una mossa che appare come una prima ritorsione contro la possibile visita nell'isola della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. I media di Taipei hanno rimarcato che "l'improvvisa mossa delle Dogane cinesi causerà un duro colpo" all'industria alimentare locale, tra agricoltura e pesca. Le Dogane, in base ai rilievi ufficiali, hanno contestato "la violazione delle normative pertinenti e interrotto d'urgenza l'import".Dal 2021 la Cina ha messo al bando ananas e altri beni taiwanesi per la presunta presenza di parassiti e sostanze vietate.

