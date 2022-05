Cina: stretta comunicazione con Usa su aereo precipitato

PECHINO, 18 MAG - L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac) continuerà a mantenere "una stretta comunicazione con tutte le parti coinvolte nelle indagini sull'incidente" da svolgere "in modo scientifico, rigoroso e ordinato". Lo si legge in una nota della Caac affidata al Global Times sulla ricostruzione del Wsj secondo cui - in base a fonti vicine al dossier - dall'esame della scatola nera il Boeing di China Eastern fu fatto precipitare volontariamente il 21 marzo scorso, causando la morte delle 132 persone a bordo. Il National Transportation Safety Board Usa, coinvolto nelle indagini, "ha dichiarato di non aver rilasciato informazioni".

