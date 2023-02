Cina,verifiche in corso ma evitare clamori su pallone spia

PECHINO, 03 FEB - La Cina sta lavorando per verificare i fatti relativi alle affermazioni statunitensi secondo cui Pechino avrebbe fatto volare un pallone spia sul suo territorio, mettendo in guardia contro "esagerazioni" sulla questione. "La verifica è in corso", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che "fino a quando i fatti non saranno chiari, fare congetture e gonfiare la questione non aiuterà a risolverla adeguatamente".

