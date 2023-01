Cina: video mostra scontri polizia-operai fabbrica tamponi Covid

PECHINO, 08 GEN - Un video che sta circolando in Cina mostra decine di operai di una fabbrica che produce tamponi anti-Covid a Chongqing che si scontrano con agenti di polizia antisommossa. Nelle immagini si vedono gli operai che lanciano casse e test-kit agli agenti. In un altro si vede una folla davanti a un cordone di polizia mentre un altoparlante intima di "cessare le attività illegali". Un uomo che ha postato i video online afferma che la protesta sarebbe conseguenza di licenziamenti nella fabbrica di produzione farmaceutica Zybio e del mancato pagamento di lavoratori, forse in seguito all'allentamento delle politiche draconiane nei confronti dei contagi da Covid-19. Le proteste dei lavoratori sarebbe tutte di origine "economico" assicura l'uomo.

