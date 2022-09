Cina, Xi Jinping andrà in Kazakhstan e Uzbekistan

PECHINO, 12 SET - Xi Jinping lascerà la Cina questa settimana per la prima volta in oltre due anni per un viaggio in Asia centrale dove è atteso un incontro anche con il presidente russo Vladimir Putin. Xi, secondo i media ufficiali, andrà in visita di stato mercoledì in Kazakistan e poi incontrerà Putin al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in programma il 14-16 settembre prossimi nell'antica città di Samarcanda, sulla Via della Seta, in Uzbekistan.

