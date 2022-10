Cisgiordania, 3 palestinesi uccisi in un raid israeliano

NABLUS, 25 OTT - Tre palestinesi sono stati uccisi e 19 feriti in un raid delle forze israeliane a Nablus, città della Cisgiordania occupata dove opera un nuovo gruppo di combattenti. Lo ha affermato il Ministero della Salute palestinese. "Ci sono tre morti e 19 feriti, tre dei quali in modo grave, dal fuoco israeliano a Nablus", ha affermato il ministero in una breve dichiarazione sull'operazione. L'esercito israeliano non ha immediatamente commentato queste informazioni.

