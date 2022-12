TEL AVIV, 02 DIC - Due agenti di polizia israeliani sono stati feriti in maniera non grave in un attacco a coltellate ad Huwara vicino Nablus in Cisgiordania. L'aggressore palestinese - secondo i media - è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco dell'agente stesso ed è morto. Quello di poco fa è il secondo episodio di violenza a Nablus nelle ultime ore.

