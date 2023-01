Cisgiordania: attacco aereo di Israele su Striscia di Gaza

GERUSALEMME, 27 GEN - Israele ha lanciato in serata attacchi aerei sulla Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi dall'enclave palestinese. Lo hanno comunicato le forze armate israeliane all'indomani del raid nella Cisgiordania che ha provocato 10 morti. "L'Israel Defence Forces sta attualmente colpendo nella striscia di Gaza", si legge in un comunicato dell'esercito. Secondo fonti della sicurezza di Hamas ci sono stati 15 attacchi, nessuna vittima. La Jihad islamica intanto ha rivendicato il lancio di razzi della scorsa notte da Gaza verso Israele. Il suo portavoce Tarek a-Salmi ha precisato in un comunicato citato dai media che si è trattato di un "avvertimento'" destinato ad Israele per chiarire che le fazioni armate di Gaza seguono da vicino gli sviluppi in Cisgiordania e a Gerusalemme. "Gli abitanti di Jenin e Gerusalemme sanno che possono confidare su una spada ben salda", ha affermato. Secondo i media la Jihad islamica ha lanciato ieri sette razzi, quattro dei quali sono stati intercettati dalla batterie di difesa israeliane Iron Dome situate in difesa della città di Ashkelon. Gli altri sono caduti in aree aperte.

