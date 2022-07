Cisgiordania: dopo scontri, palestinese morto in ospedale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 LUG - Un palestinese di 19 anni, Kamel Alawneh, è morto oggi in un ospedale di Jenin (Cisgiordania) per le ferite riportate ieri nel vicino villaggio di Jaba durante scontri con l'esercito israeliano. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa. In precedenza l'esercito israeliano aveva riferito, in termini generali, di aver compiuto la scorsa notte in Cisgiordania diverse "operazioni antiterrorismo" e aveva precisato che in alcune località i soldati sono stati attaccati da dimostranti. (ANSAmed).

