Cisgiordania: media, raid di coloni in villaggi palestinesi

TEL AVIV, 30 GEN - Per la seconda notte consecutiva gruppi di coloni hanno condotto ieri un'incursione punitiva nel villaggio palestinese Turmus Aya, presso Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui i coloni hanno attaccato a sassate alcune abitazioni e hanno scritto sulle pareti di una casa: 'Morte agli arabi' e 'Vendetta': un riferimento, questo, all'attentato palestinese di venerdì a Gerusalemme in cui sono stati uccisi sette israeliani. Wafa aggiunge che altri coloni hanno bruciato automobili nel vicino villaggio di Jallud. Quese informazioni sono state confermate dalla televisione pubblica israeliana Kan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA