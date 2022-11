TEL AVIV, 15 NOV - Sono morti due degli israeliani feriti in un attacco palestinese questa mattina ad Ariel, in Cisgiordania. Lo ha detto la radio militare secondo cui ci sono altri tre feriti in condizioni gravi. La radio militare ha poi confermato che l'aggressore è stato ucciso dopo essersi dato alla fuga.

