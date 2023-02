Cisgiordania: palestinese ucciso in scontri a Nablus

TEL AVIV, 13 FEB - Un palestinese è morto per le ferite riportate in scontri con l'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere la Mezzaluna Rossa, citata dalla Wafa, che ha identificato l'uomo in Amir Ihab Bustami (21 anni). I fatti - ha detto l'esercito - sono avvenuti nel corso di un'operazione antiterrorismo che ha portato all'arresto di due palestinesi ritenuti responsabili dell'uccisione ad ottobre scorso del soldato Ido Baruch.

