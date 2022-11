Cisgiordania: palestinese ucciso in scontri, è il quinto

TEL AVIV, 29 NOV - E' salito a cinque il numero complessivo dei palestinesi colpiti a morte oggi dal fuoco di militari israeliani in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui nel villaggio di al-Mughayer (a nord di Ramallah) è stato ucciso Kazem Haj Muhammed durante incidenti fra la popolazione locale ed una unità militare. L'esercito non ha ancora commentato questo incidente. In precedenza un palestinese era rimasto ucciso a Beit Umar, due fratelli a Kafr Ayn ed un quarto palestinese presso l'insediamento ebraico di Kochav Yaakov, dopo che secondo la versione ufficiale aveva travolto una soldatessa di 20 anni.

