Cisgiordania: radio militare, a Jenin 4 morti

TEL AVIV, 28 SET - Quattro miliziani palestinesi sono stati uccisi stamane a Jenin (Cisgiordania) dal fuoco dell'esercito israeliano secondo un aggiornamento trasmesso della radio militare mentre sul terreno gli scontri proseguono. Fra gli uccisi - ha aggiunto la emittente - vi è anche Rahaman Hazem, fratello di un miliziano che condusse un attentato a Tel Aviv nell'aprile scorso in cui rimasero uccisi tre civili israeliani. Per il momento il ministero palestinese della sanità conferma tre morti e nove feriti. Fra i militari impegnati a Jenin non si ha notizie di vittime.

