Cisgiordania: scontri a Hebron, ucciso dimostrante di 17 anni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 AGO - Un ragazzo di 17 anni è stato colpito a morte a Hebron (Cisgiordania) dal fuoco di soldati israeliani durante scontri fra reparti dell'esercito e gruppi di dimostranti scesi in strada per protestare contro l'uccisione di tre miliziani palestinesi oggi a Nablus. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui il giovane è stato identificato in Muamen Jaber Yassin. L'accaduto è stato confermato dalla radio militare israeliana secondo cui in Cisgiordania altri disordini si sono verificati presso Ramallah e Betlemme. (ANSAmed).

