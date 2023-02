Cisgiordania:ucciso palestinese 17 anni in scontri Israele

TEL AVIV, 14 FEB - Un palestinese di 17 anni è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano a Tubas, nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità locale, citato dalla Wafa, che ha identificato il ragazzo Mahmoud Majed Al-Aydi "morto per le ferite riportate, all'alba di oggi, martedì, durante il raid delle forze di occupazione a sud di Tubas". L'esercito israeliano al momento non ha commentato il fatto.

