Cisgiordania, 'violenze dei coloni, casa araba in fiamme'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - Coloni ebrei hanno condotto la scorsa notte una spedizione punitiva nel villaggio palestinese di Turmus Aya (a nord di Ramallah) dove hanno incendiato un'auto in sosta. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui le alte fiamme si sono estese ad una casa vicina, che è parzialmente bruciata. Un abitante del posto, Awad Abu Samra, ha detto alla Wafa che mentre i coloni agivano nel villaggio reparti dell'esercito israeliano che erano nelle vicinanze si sono astenuti dall'intervenire. La Wafa aggiunge che nel vicino villaggio di Duma altri coloni hanno attaccato a sassate alcune abitazioni e auto in sosta. Nel clima arroventato seguito all'attentato terroristico palestinese a Gerusalemme (dove sette civili israeliani sono stati uccisi nella sera di venerdì) coloni della Cisgiordania hanno compiuto ieri anche altre ritorsioni, secondo dati raccolti dalla ong israeliana per i diritti civili Yesh Din. Gruppi di coloni, sostiene la ong, hanno attaccato anche i villaggi di Qusra, Akrabeh e Sinjel, e hanno arrecato danni alle serre del villaggio di al-Uja, nella valle del Giordano. Il portavoce militare israeliano non ha per ora commentato questi atti. (ANSAmed).

