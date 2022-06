Clima: attese temperature roventi anche in Francia

PARIGI, 14 GIU - Anche la Francia si appresta a vivere giornate di intenso calore, con temperature previste tra i 35 e i 39 gradi se non addirittura 40, a seconda delle zone. L'eccezionale ondata di calore che colpirà la Francia fino al fine settimana arriva già da oggi, in modo inconsueto per la stagione. L'ondata di caldo, secondo Météo-France, arriva dal Maghreb passando per la Spagna. Il quadrante sud-ovest della Francia sarà il primo ad essere interessato da questo fenomeno, che poi si andrà progressivamente ampliando in tutto l'Esagono fino al fine settimana. Tra i 30 e i 35 gradi sono attesi nel quadrante Nord venerdì e sabato. Assicurando di essere "pienamente mobilitata" per far fronte alle temperature eccezionali, la premier Elisabeth Borne ha annunciato per oggi una riunione con i prefetti e le agenzie regionali di salute, per garantire che "tutti i dispositivi siano messi in atto". Il governo intende inoltre creare un fondo da 500 milioni di euro per la "rinaturalizzazione", vale a dire il ripristino ecologico del territorio, ha riferito la portavoce dell'esecutivo, Olivia Grégoire, dicendo che "dinanzi a questa ondata importante, forte, precoce, inedita per questo periodo", bisogna restare "vigili". Grégoire ha anche "invocato misure di accelerazione per prepararsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici".

